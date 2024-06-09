Страна не планирует отправлять своих военных инструкторов на украинские территории, поскольку она находится в фактической близости с Украиной.





реклама

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что чешское правительство готово подготовить в этому году ещё четыре тысячи украинских военных, задействовав своих инструкторов и учебные центры. Она отметила, что конкретная цифра и сроки будут зависит исключительно от темпов мобилизации в Украине.

Чешский министр подчеркнула, что подготовка будет осуществляться на их территориях, поскольку в отправке военных инструкторов попросту нет смысла. По её мнению, Франция, когда говорит об отправке своих инструкторов на украинские территории, имеет для этого логическое объяснение, связанно с расстоянием между Парижем и Киевом. Что касается Праги, то чешское государство, конкретно город Либавы, разделяет от словацко-украинской границы всего лишь пару сотен километров.

Чернохова указала на то, что Прага понимает и не имеет каких-либо претензий к Франции насчёт её инициативы по отправке учебной миссии на украинские территории.

Стоит напомнить, что ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню отверг идею отправки французских военных на украинские территории, пообещав подготовить и вооружить 4,5 тысячи украинских военных на своих территориях.