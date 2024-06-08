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Nacvark
Министр обороны Франции отверг идею по отправке военных инструкторов на украинские территории
Французы сами начали эту тему, но в конце концов съехали с неё.

Президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением, в котором он не исключил отправку французских военных на украинские территории, навёл достаточно ажиотажа в международном сообществе. Такими высказываниями были обеспокоены даже в НАТО, поскольку его слова попросту не были согласованы с союзниками и не соответствовали общепринятой политике североатлантического альянса. 

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Однако, по всей видимости, Париж всё же отказался от идеи отправки французских военных инструкторов на украинские территории, о чём стало понятно из заявления министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Тем не менее французские власти могут и дальше «не исключать» учебную миссию на территории Украины, но факт остаётся фактом: брать на себя инициативу страна не готова. 

По словам французского министра, сейчас правительство вернулось обратно к подготовке украинских военных на территории Франции. В этот раз Париж ставит перед собой цель подготовить бригаду Вооружённых сил Украины численностью 4,5 тысячи, оснастив их всей техникой, начиная от инженерной и заканчивая артиллерийской. 

Лекорню подчеркнул, что поставленная цель достаточно серьёзная, поскольку озвученное количество военных - достаточно большое. Нюанс в том, что другие страны, в частности Великобритания, занимались подобным с 2022 года.

#украина #франция
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