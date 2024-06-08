О ней ранее объявили в Пентагоне и Госдепе.



Недавно была новость о том, что Государственный департамент одобрил продажу Соединёнными Штатами Америки деталей и дополнительного оборудования для американских истребителей F-16, стоящих на вооружении Тайваня. Поставку должны были осуществить двумя партиями, а её суммарная стоимость составит 300 миллионов долларов.

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Представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган прокомментировал анонсированную поставку, заявив, что продажа Вашингтоном вооружения Тайбэю, может привести к серьёзному нарушению принципа «Одного Китая» и трёх китайско-американских коммюнике. Он добавил, что такой шаг подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

По словам китайского чиновника, Пекин уже выразил своё недовольство данной сделкой, уведомив об этом Вашингтон. Китайские власти требуют от штатов отменить план по продаже вооружения Тайваню, прекратив снабжать остров оружием.

Стоит отметить, что это далеко не первая поставка оружия Тайваню со стороны Соединённых Штатов Америки и заявления Пекина вряд ли каким-либо образом скажутся на судьбе сделки по продаже запчастей для F-16.