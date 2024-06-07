Поставка будет осуществлена двумя партиями.





реклама

В Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки объявили, что Государственный департамент санкционировал продажу Тайваню запчастей и дополнительного оборудования для американских истребителей F-16 на суммарную стоимость 300 миллионов долларов. Поставка будет осуществлена двумя партиями - на 220 и 80 миллионов долларов.

Тайваньские военные получат стандартные и ремонтные запчасти для самолётов, комплектующие и другие расходные материалы. Помимо этого Вашингтоном будут предоставлены инженерные, технические и логистические услуги.

Отмечается, что Конгресс вправе запретить сделку в течение следующих тридцати дней. Однако это маловероятно, поскольку поддержка тайваньского государства популярна как среди Демократической, так и Республиканской партии. Всё запланированное к поставке будет изъято со складов Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, но, как подчёркивают в Пентагоне, это не скажется на обороноспособности американской армии.

Стоит напомнить, что официально Соединённые Штаты Америки и страны Европейского союза не признают независимость Тайваня, поскольку это означало бы разрыв отношений с Китаем. В то же время Вашингтон снабжает оружием тайваньскую армию, а Европа инвестирует в экономическую сферу непризнанного государства.