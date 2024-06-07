Немецкий канцлер отметил, что это не повод вывешивать белый флаг перед Россией.





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Немецкий канцлер Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что многие граждане Германии опасаются эскалации российско-украинского конфликта и вовлечения Берлина в него. Он подчеркнул, что его приоритетом по-прежнему остаётся сохранение мира.

По словам Шольца, беспокойство немецкого народа касаемо конфронтации с Россией - это то, что нужно уважать и к чему нужно относиться с полной серьёзностью. Он отметил, что, как немецкий канцлер, несёт полную ответственность за то, чтобы ни одному рождённому в Германии ребёнку не пришлось когда-либо столкнуться с боевыми действиями.

В то же время немецкий канцлер указал на то, что его заявления не означают вывешивание белого флага и капитуляции перед Россией. Однако действующее немецкое правительство не желает возвращения военной конфронтации как средства политики.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны Европы быть готовыми к военной конфронтации с Россией уже к 2029 году. Он подчеркнул успешный переход российской экономики на военные рельсы.