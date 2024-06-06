Он утверждает, что Россия уже запустила военную экономику на полную мощь и необходимо быть готовым к отражению атаки.





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Министр обороны Германии Борис Писториус в рамках своего выступления в Бундестаге во время правительственного часа заявил, что Россия уже давно перешла на военную экономику, продолжив вооружение и успешно используя новую систему в российско-украинском конфликте.

По этой причине немецкий министр считает, что не стоит верить в устный отказ российского президента Владимира Путина от вторжения в страны НАТО, а необходимо предпринять все меры, чтобы ближе к 2029 году быть готовыми к прямой конфронтации с Россией. Он подчеркнул, что Москва представляют угрозу для Грузии, Молдовы и всего североатлантического альянса.

По мнению Писториуса, в этом вопросе не стоит думать о финансовой составляющей, поскольку поражение Украины и победа России обойдётся Западу гораздо дороже.

Помимо этого Борис Писториус упомянул, что в текущих реалиях, действующая форма военной службы, не накладывающая на граждан никаких обязательств, является невозможной. Стоит напомнить, что призывная служба в Германии была отменена ещё в 2011 году.