Не уточняется, какое именно число систем поступит американской армии, но было выделено 1,9 миллиарда долларов.

В мае Министерство обороны Соединённых Штатов Америки заключило контракт с американской оборонной компанией Lockheed Martin на приобретение реактивных систем залпового огня M142 HIMARS на общую сумму 861 миллионов долларов. Предполагалось, что полученные установки поступят на вооружение американской армии вместо переданных Вооружённым силам Украины. Помимо этого, был заключён контракт стоимостью 332 миллиона долларов на закупку ракет малой дальности GMLRS, являющихся основным типом боеприпасов для данной системы.

Стало известно, что в июне Пентагон изменил условия контракта и теперь готов приобрести вышеуказанные системы на общую сумму 1,9 миллиарда долларов, то есть вдвое больше. При этом срок выполнения оборонного заказа был также увеличен вдвое - с 31 мая 2026 года до 31 мая 2028 года

реклама

Неизвестно, какое именно число M142 HIMARS закупает американское оборонное ведомство, но если одна установка стоит 4 миллиона долларов (по информации из открытых источников), то речь идёт о порядка 80 единиц военной техники. При этом также непонятно, связано ли это с военными поставками Украине или Вашингтон попросту наращивает свой арсенал.

Стоит напомнить, что 24 мая Соединённые Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Киева на 275 миллионов долларов. В пакет поддержки вошли боеприпасы для M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы и средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.