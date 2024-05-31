Снаряды получает первым тот, у кого есть деньги.





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На текущий момент всего четыре страны финансируют инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Вооружённых сил Украины. Прага рассчитывает закупать в месяц десятки тысяч артиллерийских снарядов для украинской армии, но всё упирается в средства. Боеприпасы закупаются за пределами Европы, поэтому европейские страны неохотно хотят выделять деньги, которые им не вернутся и не послужат инвестицией в военно-промышленный комплекс.

Издание Financial Times пишет о том, что Запад закупает боеприпасы для Украины у тех же поставщиков, которые продают снаряды России. Как отмечает правительственный представитель Чехии по вопросам реконструкции Украины Томаш Копечный, в вопросе закупок всё решают деньги: есть ли у вас есть возможность внести предоплату быстрее, чем Москва, то товар уйдёт Киеву, если нет - россиянам.

Чешская инициатива дала понять, что в мире не так мало боеприпасов, как могло показаться, однако основная их часть находится за пределами Европы. Попытки разогнать европейский военно-промышленный комплекс принесли свой успех, но для того, чтобы европейских боеприпасов было достаточно Украине, понадобятся годы продолжительной работы над этим. По этой причине Чехия закупает снаряды для украинских военных у всех возможных поставщиков, в приоритете которых своевременное получение денег.