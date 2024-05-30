Источник издания называет европейскую противовоздушную оборону одной из главных дыр.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что НАТО имеет только 5% доступных средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты Восточного фланга североатлантического альянса. Отмечается, британское правительство в прошлом году охарактеризовало проблему защиты воздушного пространства как наиболее актуальную за последние тридцать лет.

Один из источников издания в НАТО рассказывает, что возможность защищаться от ракетных атак является важным элементом плана по защите Восточной Европы от теоретического нападения. Однако, как подчёркивает собеседник Financial Times, на текущий момент у военного блока этого попросту нет, а другой источник и вовсе назвал вопрос противовоздушной обороны одной из самых больших дыр в альянсе.

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Всё это на фоне поставок Вооружённым силам Украины систем противовоздушной обороны, что ещё больше ухудшает ситуацию. Германия отдала украинским военным уже четверть своих американских систем Patriot, а другие страны Европы попросту не желают рисковать собственной защитой.

Ранее издание Bloomberg писало, что Польша и Греция обратились в Европейскую комиссию с просьбой поспособствовать формированию единой системы противовоздушной обороны в Европе.