Еврокомиссия поддерживает такое решение.

Некоторое время назад Германия продвигала идею по созданию в Европе единой системы противовоздушной обороны, которая обеспечит щит над всей территорией Европейского союза. Сейчас это вопрос подняли Греция и Польша совместным обращением к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чём пишет издание Bloomberg, ссылаясь на знакомого с содержанием письма человека.

Премьер-министры страны Кириакос Мицокатис и Дональд Туск призвали главы европейского ведомства инициировать процесс создания общей системы противовоздушной обороны, финансируемой за счёт бюджета Европейского союза.

реклама

Представитель греческого правительства подтвердил слова источники издания, напомнив, что Мицокатис поднимал данный момент в апреле на переговорах с Туском, по итогам которых главы правительств согласились с необходимость создания единой системы противовоздушной обороны в Европе.

Сама Урсула фон дер Ляйен поддержала идею, написав на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) сообщение с призывом продолжать оказание военной помощи Украине и укреплять собственную оборону, уделяя внимание совместным проектам, например предложению Греции и Польши о воздушном щите рад Европой.