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Nacvark
Bloomberg: Греция и Польша призвали ЕС создать единую систему ПВО в Европе
Еврокомиссия поддерживает такое решение.

Некоторое время назад Германия продвигала идею по созданию в Европе единой системы противовоздушной обороны, которая обеспечит щит над всей территорией Европейского союза. Сейчас это вопрос подняли Греция и Польша совместным обращением к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чём пишет издание Bloomberg, ссылаясь на знакомого с содержанием письма человека.

Премьер-министры страны Кириакос Мицокатис и Дональд Туск призвали главы европейского ведомства инициировать процесс создания общей системы противовоздушной обороны, финансируемой за счёт бюджета Европейского союза.

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Представитель греческого правительства подтвердил слова источники издания, напомнив, что Мицокатис поднимал данный момент в апреле на переговорах с Туском, по итогам которых главы правительств согласились с необходимость создания единой системы противовоздушной обороны в Европе.

Сама Урсула фон дер Ляйен поддержала идею, написав на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) сообщение с призывом продолжать оказание военной помощи Украине и укреплять собственную оборону, уделяя внимание совместным проектам, например предложению Греции и Польши о воздушном щите рад Европой.

#евросоюз #польша #греция
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