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Nacvark
Макрон заявил о рекордном количестве стратегических противников у Европы
Его заявление было сделано на фоне приближающихся выборов в Европарламент.

Президент Франции Эммануэль Макрон, пребывая в служебном визите в Германию, заявил о рекордном количестве стратегических противников у Европы. Он подчеркнул, что у европейцев никогда не было так много врагов внутри и снаружи, а сейчас континент переживает экзистенциальный момент, поскольку есть реальный риск гибели Европы (имеется ввиду её демократии).

Заявление французского президента было сделано на фоне приближающихся выборов в Европейский парламент, которые пройдут с 6 по 9 июня. Он также отметил, что если бы Европейским союзом правили националисты, то они бы отказались от Украины, ведь преимущественно партии правого и ультраправого толка на Западе поддерживают прекращение поддержки Киева. Как пример можно назвать немецкую политическую партию «Альтернатива для Германии (АдГ)», исключённую из фракции «Идентичность и демократия» после того, как её основной кандидат Максимилиан Кра в разговоре с итальянскими корреспондентами La Repubblica оправдал офицеров нацистской СС, назвав не всех их преступниками.

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Сам Эммануэль Макрон призвал европейцев голосовать за европейскую демократию, в частности партии демократического толка.

Ранее французский президент уже выступал с заявлениями, где допускал гибель демократической Европы, тем самым призывая континент к консолидации.

#европа #франция #макрон
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