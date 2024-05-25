Государственные подряды не выполняются поставщиками в соответствии с планом.

В Вооружённых силах Германии присутствует нехватка военной техники и даже формы, в частности проблема имеется с осуществлением государственных закупок. Об этом пишет немецкое издание Bild, цитируя министра обороны страны Бориса Писториуса в рамках его заявления на заседании комитета Бундестага по бюджету.

Немецкий министр утверждает, что на текущий момент не каждый немецкий солдат оснащён бронежилетом с каской. При этом в 2021 году году этот же комитет ускорил процесс государственных закупок военной экипировки и обмундирования, обязав министерство каждый полгода отчитываться о состоянии дел

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Однако исходя из последних данных доклада, в 2023 году немецкое оборонное ведомство не смогло выполнить поставленный план закупок, закупив лишь 58,5 тысяч предметов экипировки из согласованных 72,2 тысяч (почти на 20% меньше), а один из поставщик и вовсе объявил о банкротстве.

В то же время ситуация с бронежилетами и касками практически идентичная - 81 тысяча из 105 тысяч заказанных и 62,6 тысяч из 82,6 тысяч заказанных. Рюкзаков немецкие военные получили на 40 тысяч меньше, чем предусматривал план с суммой 206 тысяч, поскольку на предприятии поставщика произошла вспышка штамма коронавируса.