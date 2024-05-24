Он предложил мирно решить этот вопрос, предоставив Сараево свой вариант.

Президент Республики Сербской (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик объявил, что в следующие тридцать дней представит Сараево свой вариант мирного отсоединения из состава государства. Всё это на фоне по принятой Генеральной ассамблеей Организации объединённых наций резолюции по геноциду в Сребренице.

По словам государственного деятеля, сначала власти Республики Сербской предложат обсудить компетенцию, связанную с энтитетами, чтобы сохранить текущую модель экономики и уже позже адаптировать её под модель мирного разграничения.

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Милорад Додик жалуется на то, что сербы не могут жить в составе Боснии и Герцеговины, боснийцы их не уважают, а принятая резолюция по геноциду в Сребренице и вовсе является незаконной. Дело в том, что документ фактически может позволить ликвидировать Республику Сербскую, а Сербии могут быть предъявлены требования по выплате военных контрибуций.

Власти Республики Сербской помимо прочего обеспокоены курсом Боснии и Герцеговины по евроатлантической интеграции, в том числе по вступлению в НАТО, куда Сараево за собой потянет и этнических сербов, проживающих на территории государства.