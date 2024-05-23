В Белом доме против такой идеи, но всё может вскоре измениться.





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Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия могла бы снизить интенсивность российского наступления в Харьковской области, если бы имела разрешение на удары по российским территориям, в частности приграничным зонам, где на тот момент скапливалась российская группировка войск. После его заявления министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отверг предложение Зеленского, подчеркнув, что в штатах по-прежнему против применения американского оружия по российским территориям.

Вчера данный вопрос был задан ряду американских политиков, в частности спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который когда-то выступал против продления военной помощи Украине. Чиновник выразил мнение, что украинская армия сама вправе решать, по каким целям и каким оружием ей наносить удары. Вопрос также был прокомментирован Государственным секретарём страны Энтони Блинкеном, который хоть и подтвердил, что выступает против ударов по России, но в то же время возложил ответственность за принятие подобных решений исключительно на Киев.

Глава комитета по иностранным делам в Палате представителей республиканец Майкл Маккол выступил с заявлением, в котором обвинил Белый дом, что тот сдерживает украинские силы, не давая им наносить удары по позициям российской армии, хотя та, в свою очередь, выстраивает войска и артиллерию прямо на границе с Украиной.

На текущий момент непонятно, санкционирует ли Вашингтон применение американского оружия по российским территориям, но позиция ряда чиновников по этому поводу действительно изменилась.