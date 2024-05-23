Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В США близятся к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары по России американским оружием
В Белом доме против такой идеи, но всё может вскоре измениться.


реклама


Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия могла бы снизить интенсивность российского наступления в Харьковской области, если бы имела разрешение на удары по российским территориям, в частности приграничным зонам, где на тот момент скапливалась российская группировка войск. После его заявления министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин отверг предложение Зеленского, подчеркнув, что в штатах по-прежнему против применения американского оружия по российским территориям.

Вчера данный вопрос был задан ряду американских политиков, в частности спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, который когда-то выступал против продления военной помощи Украине. Чиновник выразил мнение, что украинская армия сама вправе решать, по каким целям и каким оружием ей наносить удары. Вопрос также был прокомментирован Государственным секретарём страны Энтони Блинкеном, который хоть и подтвердил, что выступает против ударов по России, но в то же время возложил ответственность за принятие подобных решений исключительно на Киев.

Глава комитета по иностранным делам в Палате представителей республиканец Майкл Маккол выступил с заявлением, в котором обвинил Белый дом, что тот сдерживает украинские силы, не давая им наносить удары по позициям российской армии, хотя та, в свою очередь, выстраивает войска и артиллерию прямо на границе с Украиной.

На текущий момент непонятно, санкционирует ли Вашингтон применение американского оружия по российским территориям, но позиция ряда чиновников по этому поводу действительно изменилась.

#украина #сша
1
Показать комментарии (1)
Меркурис: Киев совершил просчет, сосредоточив лучшие силы в Часовом Яре
В Кремле опровергли заявление США о выведении Россией на орбиту противоспутникового оружия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский потребовал у ЕС 120 истребителей F-16, которые нужно прислать на Украину вместе с пилотами
12
В Европе заявили о скорой победе над атомной энергетикой и переходе на солнечную энергию к 2042 году
7
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
+
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
1
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
31
Космический корабль обнаружил потерянный зонд InSight на Марсе
+
В Саудовской Аравии возобновилось строительство небоскреба Jeddah Tower высотой в 1000 метров
+
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
2
Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
+
КМЗ выиграл тендер на производство 199 катеров для Министерства по чрезвычайным ситуациям
+
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
История о том, как SEGA спасла NVIDIA о разорения, но сама вынуждена была сдаться под натиском Sony
2
В случае захвата Тайваня ASML и TSMC имеют возможность вывести из строя оборудование для выпуска чипов
14
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
3
TrendForce: высокий спрос на HBM память вызовет рост цен на DDR5 и DDR4
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
3
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Apple готовит новые цвета для iPhone 16: Титановый розовый заменит синий
+
Отечественный смартфон Р-ФОН поступит в продажу в 2025 году
1

Популярные статьи

GeForce GTX 1070 Ti vs GeForce RTX 4070 Ti – сколько fps видеокарты NVIDIA прибавили за 5 лет
93
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
26
Выясняем, насколько мощный игровой ПК можно купить за стоимость смартфона Apple iPhone 15
42
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
82
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
27
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
64
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
15
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
30
Insider: Прокси-война Запада против РФ подвергла испытаниям оружие НАТО и обнажила его недостатки
3
В США гадают, к чему готовится Китай наращивая экспорт - к разделу мира или к конфронтации с Западом
13

Сейчас обсуждают

vl
10:29
а откуда взяться даже проценту локализации, если осуществляется только сборка, из комплектов ?
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Eppius
10:27
Ну а что им за это будет?
В США близятся к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары по России американским оружием
SkyMaXX
10:23
Купить ноутбук с Windows на Arm - не вопрос. Он будет холодным лёгким на несколько часов куда более автономным, ну и я смогу поиграть в свои любимые старые игры типа Battlefield 2, Star Wars Battlefro...
Эмулятор Prism от Microsoft ускорит работу приложений x86 на ПК Copilot+ на базе Arm
Артём Николаев
10:23
Руками бы кинул также, а то и дальше.
Появились кадры работы российских лучников в зоне СВО
Максим
10:23
Никому не интересен твой высер
Грузовой космический самолет NASA Dream Chaser готовится к первому полету в этом году
vl
10:22
ты сначала купи эти сами импортные заводы и станки и то, что обеспечивает их функционирование, сырье, материалы. Ещё в советское время были ограничения на продажу технологий Советскому Союзу, причём о...
Мишустин раскритиковал новую линейку автомобилей Volga за низкий уровень локализации производства
Bamboliny
10:21
Сегодня что, очередной день перепечатки пресс-релизов?
Panasonic использует тенденцию к уменьшению размеров камер, выпустив Lumix S9 в стиле поколения Z
Китя
10:21
Смысл брать на Яндекс Маркете. Если и там Б.У только дороже не умничай.
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Артём Николаев
10:17
Если там "все", кроме России, от кого небо закрывать?
В Швейцарии закроют небо и привлекут 4 тыс. военных к охране Глобального саммита мира
Kaabar
10:13
Так выбор был не велик: подставить под удар самолет или вылететь и все равно погибнуть вместе с ним.
"Искандер" поразил украинский МиГ-29 на базе Воздушных сил ВСУ под Днепропетровском
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем