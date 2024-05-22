Однако решение будет принято не раньше 2025 года.





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Издание Bloomberg пишет о готовности Германии поддержать план Соединённых Штатов Америки по использованию доходов от замороженных российских активов для оказания помощи Украине. Отмечается, что в рамках этой задумки можно быть передано около 50 миллиардов долларов и потрачены они будут в том числе на военные расходы.

По данным издания, согласие Берлина на такой шаг станет решающим, приблизив Белый дом к принятию решения по дальнейшему оказанию помощи уже не за свой счёт. Подчёркивается, что окончательное решение немецкими властями вряд ли удастся согласовать к саммиту «Большой семёрки» (G7), запланированному на июнь. Скорее всего, сделка произойдёт не раньше 2025 года.

В материале издания говорится, что принятие данного решения является крайне важным для Киева, поскольку от него зависит финансовая состоятельность Украины в дальнейшем.

На Западе сейчас осторожно подходят к вопросу изъятия замороженных российских активов, обуславливая это возможными рисками для европейской банковской системы, но решение по использованию доходов от ценных бумаг воспринято в Европейском союзе было более позитивно, нежели предыдущие инициативы.