В штатах считают, что грузинский парламент своим решением напал на демократию.





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Недавно в Грузии был принят парламентом закон об иностранных агентах, который вызвал массовые протесты в Тбилиси. В Европейской комиссии также возмутились ситуацией, предупредив грузинских властей о последствиях их решения для евроинтеграции страны. На фоне этого президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на закон и обратилась к французскому президенту Эмманюэлю Макрону с просьбой приехать в страну, изгнав менталитет «советского ига».

Издание Politico, ознакомившись с представленным членом Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки республиканцем Джо Уилсоном документом, сообщило, что в Вашингтоне рассматривают введение санкций против Грузии, а если быть точнее, то против конкретных должностных лиц и государственных органов.

Американские власти могут перенести ответственность за принятия закона об иностранных агентах на членов грузинского парламента, поддержавших его. Помимо этого, могут быть введены санкции против правоохранительных органов и служб, участвовавших в подавлении массовых протестов.

Стоит отметить, что санкции будут предполагать запрет на поездки, получение виз и заморозку активов за границей чиновников и членов их семьи. В штатах считают, что новый закон наносить ущерб демократии, правам человека и безопасности Грузии.