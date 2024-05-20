Обращение связано с принятым законом об иноагентах.

Недавно в Грузии был принят парламентом закон об иностранных агентах, в связи с чем по стране вновь разгорелись массовые протесты, а Европейская комиссия предупредила Тбилиси о последствиях такого решения, связанного с возможными трудностями по интеграции в Европейский союз. В свою очередь, Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на законопроект, одобренный парламентом.

Более того, грузинский президент заявила, что пригласила президента Франции Эммануэля Макрона посетить Грузию 26 мая (день объявления страной независимости) и освободить Кавказ от менталитета «советского ига» и распространившегося российского влияния.

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Зурабишвили подчеркнула, что Макрон обещал приехать в Грузию ещё в 2018 году и должен был это сделать в сентябре прошлого года. Сейчас грузинский президент настаивает на таком визите, чтобы оказать помощь Грузии в сложной ситуации с новым законом.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что Тбилиси не ищет конфронтации с Москвой, но взаимодействие грузинских властей с представителями Запада необходимо, чтобы обеспечить будущее Европы.