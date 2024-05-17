Он считает, что сербам придётся ждать ещё минимум шесть лет.





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В апреле президент Сербии Александр Вучич заявил, что он не планирует интегрировать государство в BRICS и продолжит держать курс на вступление в Европейский союз. Однако чиновник признаёт, что вряд ли путь сербского государства в экономический союз с Европой будет быстр. Об этом он высказался во время встречи с лидерами стран Западных Балкан, организованном в городе Котор (Албания)

По словам сербского президента, он знает, что Сербия не станет членом Европейского союза раньше, чем Украина. Он также не знает, сможет ли его страна присоединиться к европейскому обществу вместе с Украиной, но точно уверен, что сербам придётся ждать ещё как минимум шесть лет перед вступлением в Европейский союз.

С аналогичным высказыванием Вучич выступал в 2023 году, когда признал, что Сербия не сможет вступить в Европейский союз в 2026 - 2028 годах. В ответ на это сербского президента обвинили в том, что он сидит между двумя стульями - Западом и Востоком.

Что касается вступления Украины в Европейский союз, то тут всё тоже крайне непросто, поскольку на данный момент страна даже не вступила в официальные переговоры по поводу членства и делать это никто не будет до проведения выборов в Европейский парламент. Даже когда дойдёт до прямых обсуждений, с тех пор пройдёт много лет на согласование и проведение реформ в соответствии с европейскими требованиями.