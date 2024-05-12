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Nacvark
В Госдуме заявили о скором возвращении TikTok в Россию
Социальная сеть сотрудничает с российским регулятором и выполняет поставленные требования.

В марте 2022 года китайский сервис TikTok приостановил загрузку контента из России из-за вступления в силу закона о дискредитации Вооружённых сил России, в связи с чем также россиянам был ограничен просмотр контента, созданного авторами из других стран. В ByteDance сообщили, что изучают последствия принятия нового закона для возобновления работы социальной сети на российских территориях.

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Депутат Государственной думы, являющийся заместителем председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Горелкин, заявил, что вскоре TikTok может возобновить свою работу на территории России, поскольку успешно сотрудничает с российским регулятором.

По словам российского депутата, ByteDance осталось выполнить всего одно условие из трёх. Уже выполненными условиями было создание электронной формы для подачи жалоб на противоправный контент и регистрация личного кабинета на сайте Роскомнадзора. Горелкин подчеркнул, что последним условием является открытие полноценного представительства на территории России, то есть российское подразделение должно быть передано созданному в стране филиалу.

Стоит напомнить, что в этом году TikTok может быть заблокирован в Соединённых Штатах Америки, так как ByteDance получили требование передать свой бизнес американской компании, за его невыполнение социальной сети грозит блокировка. К аналогичному шагу могут прийти в Европейском союзе. Казахстан также рассматривают ограничение работы китайского сервиса.

#россия #tiktok
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