Реалистичность плана аналогична украинскому и он также как и украинский, России только вредит.





реклама

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно заявлял, что при нём было не было бы боевых действий на украинских территориях, а у него есть план, как урегулировать российско-украинский конфликт всего за 24 часа.

Бывшие соратники американского политика, выступившие редакторами новой книги от объединения «Америка прежде всего», в своей работе озвучили детали мирного плана по завершению российско-украинского конфликта, которые они порекомендовали Трампу воплотить в жизнь после возвращения в Белый дом, в чём авторы не сомневаются. Отмечается, что у них проходил диалог по вопросу Украины, а всё описанное - хоть и не прямое мнение политика, но он к этому прислушается.

В книге говорится, что Дональду Трампу надо будет прекратить бессмысленные поставки оружия Украине, поскольку страна, так или иначе, продолжит терять позиции на поле боя. Вместо этого стоит вынудить Киев запустить переговоры и заключить соглашение о прекращении огня, пообещав после этого поставлять оружие для укрепления обороны.

После того, как украинские власти согласятся идти на диалог с Россией, российскому президенту Владимиру Путину будет предложено возможность долгосрочного обсуждения мира на украинских территориях. При этом вопрос вступления Украины в НАТО будет отложен, а антироссийские санкции будут ослаблены. Дальнейшая отмена санкций будет происходить по мере продвижения в переговорах.

В то же время авторы указывают на то, что Киеву предоставят возможность настаивать на возврате всех своих территорий, то есть без территориальных уступок перед Россией. Не уточняется, согласится ли Москва на такой исход. После подписания мирного договора между Украиной и Россией все санкции будут отменены.