Компания спустя четыре года признала, что их препарат несёт риски для здоровья.





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В 2020 году вакцина от COVID-19 фармацевтической компании AstraZeneca впервые получила разрешение на продажу, а в следующем году медицинский журнал The Lancet выпустил статью, где рассказывает о безопасности препарата. В том же году один из пациентов, получивший дозу вакцины, пожаловался на побочный эффект - образование тромба и кровоизлияние в мозг, из-за чего его органы получили необратимые повреждения. Аналогичные случаи зафиксировали в следующих годах, а продажа вакцины в некоторых европейских странах была приостановлена.

Спустя четыре года после получения разрешения AstraZeneca признали, что их препарат повышает риск образования тромбов. В редких случаях может образоваться тромбоз с синдромом тромбоцитопении (понижение числа тромбоцитов ниже 150 тысяч Ед./мкл).

В итоге фармацевтическая компания начала отзывать продажу препарата в странах Европы. Отзыв препарата на территории Европейского союза официально произошёл 7 мая, аналогичный запрос будет подан в Великобританию в ближайшее время.

Британское издание The Telegraph уже писало, что родственники пострадавших от вакцины подали против AstraZeneca коллективный иск, где требуют компенсации на общую сумму до 100 миллионов фунтов стерлингов.