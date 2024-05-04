Американские военные могут наносить удары по иранским союзникам, которые в виде поддерживаемых КСИР группировок потом могут наносить удары по эмиратам.

До недавних пор Соединённые Штаты Америки дислоцировали свои воздушные силы в Объединённых Арабских Эмиратах на военной базе «Ад-Дафра» в Абу-Даби. Американские истребители и беспилотники поражали цели в Йемене и Ираке с территории ОАЭ, но сейчас ситуация изменилась.

Как пишет издание The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, Объединённые Арабские Эмираты отозвали у американской армии разрешение на размещение своей авиационной техники в Абу-Даби, поскольку опасаются стать мишенью для проиранских группировок, спонсируемых Корпусом стражей исламской революции (КСИР), после очередного налёта на союзные Ирану режимы.

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Американская авиация (истребители, самолёты-разведчики, беспилотники) будет перебазирована в Катар, с которым военное командование достигло соглашения по этому вопросу. Они будут размещены на авиабазе «Аль-Удейд», где уже имеется американская и британская авиация.

Впрочем, решение Объединённых Арабских Эмиратов по выводу американской авиации вполне логичное, учитывая обострённую ситуацию на Ближнем Востоке и нежелание страны взять на себя вытекающие последствия этого кризиса.