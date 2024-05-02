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Nacvark
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
Подрядчики не желают браться за многолетние госзаказы с фиксированной ценой за поставляемое оружие.

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Одна из форм оказания Соединёнными Штатами Америки военной помощи Украине - отправка своего оружия, на замену которому производится новое в рамках одобренного Конгрессом финансирования. Однако в министерстве обороны страны столкнулись с трудностями при заключении контрактов с американскими оборонными компаниями, которые попросту не желают заключать с Пентагоном долгосрочные контракты. Об этом сообщило контрольно-финансовое управление Конгресса (GAO)

Дело в том, что многолетние контракты предусматривают фиксированную стоимость за поставляемое оружие, а подрядчики не считают это выгодным условием. В американском оборонном ведомстве имеют намерения наладить стабильные поставки пяти типов оружия, но сейчас с этим может возникнуть определённая заминка.

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Управление в составе Конгресса отмечает, что сейчас Пентагон собирает уроки, извлечённые из опыта первого использования средств для замены поставляемого Украине оружия.

Стоит напомнить, что в рамках принятого законопроекта о выделении средств на оказание военной помощи Украине, американские власти имеют 23,2 миллиарда долларов на пополнение собственных запасов оружия, то есть на эту сумму Пентагон может отправить оружие украинской армии со своих складов.

#украина #сша #пентагон
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