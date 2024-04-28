Речь о так называемой «лягушке в кипятке» - ситуации, когда напряжение в Индо-Тихоокеанском регионе повышается постепенно и другие государства не замечают этого.

Глава Индо-Тихоокеанского командования Армии Соединённых Штатов Америки адмирал Джон Акилино в разговоре Financial Times заявил о наращивании напряжения в регионе при применении Китаем новой стратегии, так называемой «лягушки в кипятке».

Синдром «лягушки в кипятке» описывает ситуацию, при которой жизнедеятельность человека постепенно ухудшается, но происходит это постепенно, поэтому он успевает приспособиться и не реагирует на происходящее.

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В данном случае американский адмирал имеет в виду, что действия Китая становятся более агрессивными и смелыми, но всё это происходит постепенно, поэтому мир не замечает изменений, а страны в регионе недооценивают опасность.

Джон Акилино акцентирует внимание на накале обстановки в Индо-Тихоокеанском регионе за последние три года. Одним из опасных эпизодов он считает визит летом 2022 года тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, когда Китай в ответ объявил о масштабных военных учениях вблизи Тайваньского острова. Акилино считает, что тогда китайские власти неверно восприняли этот визит, посчитав его за сигнал об отказе Соединённых Штатов Америки от политики «одного Китая».