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Nacvark
МИД Украины Кулеба: Мы нашли семь ЗРК Patriot у союзников, ещё одна батарея должна быть у США
При этом не факт, что другие союзники, кроме Германии, согласятся поставить свои системы.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию The Guardian заявил, что украинские власти нашли семь доступных батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot у европейских союзников. Ещё одну систему Киев хочет получить от Соединённых Штатов Америки, поскольку на американских складах по любому найдётся запасная батарея.

По словам украинского министра, один американский комплекс был куплен у Германии. Ещё четыре обнаружены у союзников и с ними ведутся переговоры по поставкам. Он также допускает закупку батарей у Польши и Румынии, если Греция всё же откажется поставлять свои системы. Нюанс в том, что недавно Греция уже официально отказала поставлять Украине Patriot, а Польша сообщила о невозможности таких поставок, ведь польская армия сама ещё не получила закупленную технику.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что Украина в любом случае получит новые системы противовоздушной обороны, но как быстро - неизвестно.

Ранее издание Bloomberg писало, что канцлер Германии Олаф Шольц оказывает давление на Соединённые Штаты Америки, чтобы они согласились поставить украинской армии одну батарею Patriot из собственных запасов.

#украина #сша #patriot
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