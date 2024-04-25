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Nacvark
В Евросоюзе сообщили о необходимости увеличения бюджета на 20% в случае вступления Украины в ЕС
Украинское государство будет претендовать на значительную часть льгот и при этом будет иметь одно из сильнейших политических представительств.

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Европейский комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан прокомментировал возможное вступление Украины в Европейский союз, озвучив нюансы, с которыми сообществу придётся столкнуться в случае присоединения нового государства.

По словам европейского чиновника, вступление Украины в экономический блок потребует увеличения бюджета союза на 20%, поскольку Киев сможет претендовать на существенную часть дотаций, связанных с сельскохозяйственным сектором. Он подчеркнул, что его мало волнует финансовый вопрос интеграции украинского государства, ведь сама по себе страна обладает огромным экономическим потенциалом и является хорошей инвестицией.

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Йоханнес Хан больше обеспокоен тем, как Европейскому союзу объединить огромный сельскохозяйственный потенциал Украины с европейским. Это один из примеров, связанных с необходимостью проведения реформ, в том числе с обеих сторон - Киева и Европейского союза.

При этом европейский комиссар считает невозможным присоединение Украины к европейскому сообществу к 2028 году, на что сейчас делают прогнозы. Хан отметил, что прогнозировать, когда украинское государство будет готово к вступлению, не имеет смысла, так как сейчас страна находится в условиях боевых действий и ведёт борьбу за выживания и не может должным образом уделять внимание реформам.

Стоит напомнить, что летом, после выборов в Европейском парламенте, экономический блок запустит переговоры и консультации с украинскими властями по дальнейшим реформам для приведения государства в соответствии с европейскими стандартами.

#украина #евросоюз
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