При правильном подходе доходы могут приносить до трёх миллиардов евро в год, которые могут быть переданы Украине.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европейского парламента заявил, что в сообществе был разработан план по использованию доходов от замороженных российских активов.

По словам главы европейской дипломатии, использование средств предусмотрено в несколько этапов и первый был реализован ещё в феврале.

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Боррель рассчитывает, что российские активы могут приносить доход до трёх миллиардов евро ежегодно, которые будут потрачены на восстановление Украины и оказание стране военной помощи. Он подчеркнул, что доходы от активов не являются суверенным активом России.

Ранее издание The Washington Post писало о нежелании Европейского союза конфисковать доходы от замороженных активов России, поскольку это несёт за собой юридические риски, а подобный прецедент может привести к оттоку потенциальных инвесторов из Европы, обеспокоенных сохранностью своих денег на европейских счетах. В то же время Соединённые Штаты Америки, которые конфисковали небольшую долю (около 1%) российских активов, полностью поддерживают их использование для оказания поддержки Киеву.