Американские власти настаивают, что Тель-Авив отодвинул эмоции в сторону.

После того, как Иран нанёс «удар возмездия» по территориям Израиля, израильские власти пообещали ответить Ирану тем же. Научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук Григорий Лукьянов в разговоре «РИА Новости» подтвердил, что фундамент израильской стратегии безопасности основывается на том, чтобы ни один удар не остался безответным, поэтому удар по иранским территориям неизбежен.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ракетный удар Ирана по израильским территориям не останется без ответа, но Тель-Авив будет действовать мудро, без спешных эмоциональных решений. Он считает, что Тегеран нужно ввести в состояние стресса, как произошло с Израилем, который ожидал иранский «удар возмездия»

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При этом глава израильского правительства рассчитывает на то, что американские власти окажут содействие в координации ответного удара. Стоит напомнить, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и другие союзные государства принимали участие в отражение иранской атаки по территориям Израиля.

Ранее NBC News писали, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены необдуманным решением Израиля по Ирану. Чиновники на условиях анонимности выразили мнение, что боевые действия в секторе Газа отлично продемонстрировали, как Тель-Авив принимает решения на эмоциях.