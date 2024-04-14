Израильское командование утверждает, что сбило почти все выпущенные цели.

Во время «удара возмездия» Ирана было выпущено сотни дронов-камикадзе Shahed и баллистических ракет, а военно-политическое руководство провело заседание в комплексе министерства обороны страны. На фоне обстрелов страну даже покинул Командующий Центральным командованием Армии Соединённых Штатов Америки Майкл Курилла, прибывший в Тель-Авив в четверг для координации израильских военных в защите от массированного обстрела Ирана.

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отчитался о сбитии практически всех беспилотников и ракет, выпущенных Ираном. Суммарно в воздушном пространстве зафиксировано более 200 воздушных целей. Он подчеркнул, что операция ещё не завершена и перехваты иранских дронов и ракет продолжаются.

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Подтверждён прилёт по израильской военной базе, но, как утверждается, нанесённый ущерб является незначительным.

Помимо этого израильское издание Ynet, ссылаясь на источники в руководстве Израиля, сообщает, что израильская армия планирует своей ответ на иранский «удар возмездия», который будет значительным и мощным. В свою очередь, иранские власти предупреждали, что повторный их обстрел, если к такому придётся прибегнуть, также будет мощнее, чем этот.