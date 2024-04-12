Недавно украинские власти заявили о переходе к агрессивному требованию систем противовоздушной обороны, поскольку просьбы не принесли результата.

За последние месяцы в Киеве неоднократно заявляли о необходимости дополнительных систем Patriot для защиты воздушного пространства над Украиной. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что просьбы поставить американские зенитно-ракетные комплексы не принесли результата, поэтому украинское правительство перейдёт к агрессивному требованию систем противовоздушной обороны.

Бывший премьер-министр Бельгии и действующий депутат Европейского парламента Ги Верховстадт на своей странице социальной сети X (бывший Twitter) объявил, что парламент отказывается утверждать бюджет Совета Европейского союза, пока Европа не поставит Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

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Чиновник также напомнил о том, что сейчас критическая инфраструктура Украины подвергается массированным российским обстрелам, а на европейском континенте порядка 100 свободных систем, когда Киев просит всего лишь о семи комплексах.

Сейчас Дмитрий Кулеба настаивает на необходимости поставок его стране Patriot, считая, что такая возможность есть и у Соединённых Штатов Америки, которые имеют более одной тысячи пусковых установок данного комплекса. По словам украинского министра, если бы Украина имела достаточное количество зенитно-ракетных комплексов, то она бы не потеряла ряд объектов энергетической системы, в том числе Трипольскую теплоэлектростанцию.