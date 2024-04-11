Британская оборонная компания планирует ремонтировать орудия L119 на украинских территориях.

Подписанный между Великобританией и Украиной двухсторонний договор о гарантиях безопасности по большей степени представлял собой положения о сотрудничестве, в том числе в военно-промышленном комплексе. Сейчас британские и украинские власти подписали новое соглашение, которое, как заявили в британском министерстве по делам бизнеса и торговли, разрешает оборонным компаниям страны открывать свои военные заводы по ремонту техники на украинских территориях.

Крупная британская оборонная компания BAE Systems уже подписала контракт с Министерством обороны Великобритании, позволяющий осуществлять техническое обслуживание переданных Вооружённым силам Украины буксируемых орудий L119.

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Британские власти утверждают, что новая достигнутая договорённость свидетельствует о незыблемой поддержки со стороны Великобритании и позволит сделать украинские военные операции ещё более эффективными, укрепит оборонную промышленность и поможет в «реализации совместных проектов в предстоящие месяцы».

Это уже не первый случай, когда западные компании организовывают обслуживание переданной украинской армии военной техники на территории Украины, чтобы исключить затраты на переправку техники в Европу и ускорить время ремонта.