Он утверждает, что украинский президент никогда не пойдёт на заморозку боевых действий или очередные Минские соглашения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, фактически являющийся правой рукой Владимира Зеленского по политическим вопросам и возглавлявший украинскую переговорную группу во время мирной конференции между Украиной и Россией в Стамбуле (2022 год), в интервью Politico заявил о невозможности достижения каких-либо мирных соглашений с Москвой.

По словам украинского чиновника, российские власти имеют бескомпромиссную позицию в отношении украинской независимости, а также не заинтересованы завершать боевые действия с учётом суверенитета и территориальной целостности Украины, требуя от Киева только полной капитуляции. Он утверждает, что украинский президент никогда не пойдёт на заморозку конфликта или очередные Минские соглашения.

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Стоит напомнить, что ранее Владимир Зеленский назвал условие запуска новых переговоров с Россией. Украинский президент считает возможным начать говорить с российскими властями, когда украинская армия сможет вернуть границы 2022 года, то есть дав мощный сигнал о готовности идти дальше, если мирного соглашения не будет.

Впрочем, на текущий момент говорить о каких-либо наступательных ситуациях со стороны Украины бессмысленно, поскольку Россия удерживает инициативу на поле боя и в любой момент может перейти в полномасштабное наступление, испытав на прочность украинскую оборону.