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Недавно издание Bloomberg писало, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует создать фонд для оказания поддержки Украины на общую сумму 100 миллиардов долларов из средств стран-участников североатлантического альянса. Предполагалось, что эта сумма должна быть потрачена в течение следующих пяти лет.
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО подтвердил намерения Столтенберга создать соответствующий фонд для поставок оружия Украине. Он считает, что это важное предложение от Генерального секретаря военного блока.
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Деньги в фонд будут поступать от всех стран-участников НАТО, при этом сумма требуемого от страны пожертвования будет пропорциональна доли ВВП государства. Латвийский министр приводит в пример Латвию, которая планирует потратить 0,25% ВВП на поддержку Украины.
Все эти планы тесно коррелируют с заявлением Йенса Столтенберга о необходимости обязать стран-участников североатлантического альянса оказывать военную помощь Украине. Скорее всего, в североатлантическом альянса разработают план, по которому страны будут обязаны передавать часть бюджетных средств в специальный фонд, из которого уже будет закупаться оружие для украинской армии.