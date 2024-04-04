Об этом ранее писало издание Bloomberg.

Недавно издание Bloomberg писало, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует создать фонд для оказания поддержки Украины на общую сумму 100 миллиардов долларов из средств стран-участников североатлантического альянса. Предполагалось, что эта сумма должна быть потрачена в течение следующих пяти лет.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш после встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО подтвердил намерения Столтенберга создать соответствующий фонд для поставок оружия Украине. Он считает, что это важное предложение от Генерального секретаря военного блока.

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Деньги в фонд будут поступать от всех стран-участников НАТО, при этом сумма требуемого от страны пожертвования будет пропорциональна доли ВВП государства. Латвийский министр приводит в пример Латвию, которая планирует потратить 0,25% ВВП на поддержку Украины.

Все эти планы тесно коррелируют с заявлением Йенса Столтенберга о необходимости обязать стран-участников североатлантического альянса оказывать военную помощь Украине. Скорее всего, в североатлантическом альянса разработают план, по которому страны будут обязаны передавать часть бюджетных средств в специальный фонд, из которого уже будет закупаться оружие для украинской армии.