Помимо этого он считает необходимым передать НАТО контроль над Контактной группой по обороне Украины (встречи «Рамштайн»)

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создавать фонд по оказанию поддержки Вооружённым силам Украины, который предусматривает выделение 100 миллиардов долларов военной помощи в течение следующих пяти лет.

Глава североатлантического альянса также хочет инициировать передачу НАТО контроля над Контактной группой по обороне Украины (сейчас оперативный контроль осуществляют Соединённые Штаты Америки), которая координирует поставки вооружения украинской армии из 50 стран, участвующих в заседаниях в формате «Рамштайн»

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В таком случае контролировать инициативную группу будет Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, что предотвратит политическое влияние на деятельность объединения в случае избрания Дональда Трампа американским президентом.

По данным издания, со всеми этими предложениями Столтенберг выступит в июле во время саммита североатлантического альянса, который пройдёт Вашингтоне. Все его инициативы должны быть одобрены 32 странами-участниками НАТО.

Йенс Столтенберг неоднократно призывал Запад нарастить военную помощь Украине, акцентируя внимание на недопущении победы России в этом конфликте. В то же время глава военного блока выступает против размещения западных войск на украинских территориях, видя в этом причину для эскалации российско-украинского конфликта