Американский чиновник утверждает, что президент США всегда придерживался политике недопущения вовлечения штатов в прямой конфликт с Россией.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон своим заявлением, где он не исключил отправку войск на украинские территории, спровоцировал ряд обсуждений, опровержений и других высказываний по этому поводу, хотя сам французский президент позже заявил об отсутствии намерений брать на себя инициативу в этом направлении. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен решил озвучить официальную позицию Белого дома по отправке американских войск на территорию Украины.

По словам американского чиновника, американские власти против отправки сухопутных сил на украинские территории, поскольку такой шаг приблизит прямой конфликт с Россией. Он акцентирует внимание на том, что это позиция американского президента Джо Байдена, который считает гипотетическую войну с Россией не в интересах Соединённых Штатов Америки или НАТО.

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Блинкен подчеркнул, что во время своего президентского срока Байден следовал и продолжает следовать политике недопущения эскалации российско-украинского конфликта, который может перерасти в вовлечение штатов в военный конфликт.

Что касается слов Макрона, то тут Энтони Блинкен сказал, что каждая страна вправе принимать решения как на национальном уровне (самостоятельно), так и на уровне НАТО, обсуждая это со всеми.