Украинская армия до сих пор не восполнила нехватку личного состава, а Запад не поставляет оружие в достаточном количестве.

Издание The Economist пишет, что уже летом Россия может начать крупное наступлению вдоль всей линии боевого соприкосновения. На этот раз вероятность того, что Украина сможет сдержать его, гораздо меньше, чем в прошлые попытки продвижения российской армии.

Дело в том, что Вооружённые силы Украины до сих пор не смогли пополнить ряды своей армии, в частности из-за затянувшейся процедуры согласования законопроекта с поправками в мобилизационное законодательство. Не менее важным является отсутствие поставок оружия в достаточном количестве от западных союзников.

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На текущий момент Запад отвлечён конфликтом на Ближнем Востоке, предстоящими осенью этого года выборами в Соединённых Штатах Америки, а также собственными экономическими и другими внутренними проблемами. Тупик, в которой зашёл Белый дом в процессе согласования военной помощи Украине, даёт России всё больше шансов на прорыв оборонительных линий украинской армии.

При этом наступление в летнюю пору года, которое в любом случае повлечёт за собой ракетные обстрелы, будет менее критично для граждан Украины, если дело коснётся атак на энергетическую и газовую инфраструктуру страны.

Авторы The Economist считают, что сейчас Киев должен мобилизовать как можно больше граждан и активизировать свои усилия по строительству оборонительных сооружений вдоль всей линии боевого соприкосновения. Однако и это может быть уже слишком поздно.