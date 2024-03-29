Речь идёт о средствах, которые компании могли заработать, работая в России.

Издание Reuters, ссылаясь на отчёты иностранных компаний, пишет, что убытки зарубежных предприятий в связи с их уходом с российского рынка (после февраля 2022 года) составили 107 миллиардов долларов. Всё это связано с доходами, которые предприятия потенциально могли получить, но теперь потеряли.

Представитель консалтингового агентства S-RM Яна Мэсси в разговоре с Reuters считает, что компании, которые ещё не ушли с России, но стремятся к этому, будут вынуждены пойти на большие списания активов и понесут соответствующие убытки.

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В докладе Йельской школы менеджмента говорится об около тысяче иностранных компаний, покинувших российский рынок только за два последних года. Однако сотни предприятий сохранили свой бизнес, в том числе всеми известная французская сеть гипермаркетов Auchan. Агентство подчёркивает, что некоторые компании не собираются сворачивать производство, мотивируя это необходимостью их продукции обычному российскому потребителю. Хотя мало верится, что их решение принято исключительно из сочувствия к россиянам, подвергшихся санкциям, а не из экономической выгоды.

Примечательным является то, что в августе 2023 года Reuters публиковало материал, в котором говорилось об убытках иностранных компаний из-за ухода с России на сумму в 80 миллиардов долларов.