Фугасные авиационные бомбы

Ещё в начале боевых действий фугасные авиационные бомбы (ФАБ) зарекомендовали себя в российской армии, которая активно использовала их на восточном направлении. Изначально это были бомбы весом полтонны (ФАБ-500), затем ФАБ-1500 весом полторы тонны, а сейчас и трёхтонные ФАБ-3000. Что касается последнего варианта боеприпаса, о котором пойдёт речь в этой статье, в отличие от своих меньших «братьев», он не производился вплоть до 2024 года.

В феврале 2024 года на фоне многократного увеличения производства ФАБ-500 и двукратного увеличения выпуска ФАБ-1500 на конвейер поставили ФАБ-3000. До этого момента российские военные использовали расконсервированные запасы советских времён.

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Министр обороны России Сергей Шойгу на заводе по производству ФАБ-3000Стоит отметить, что фугасные авиационные бомбы никак не новинка, тот же ФАБ-500 поступил на вооружение советской армии ещё в 1954 году. Тем не менее за этот период бомбы были модифицированы и, если варианты прошлого века были неуправляемыми, российские бомбы имеют намёк на управляемость.

Для этого на чугунный корпус бомбы, внутри которого находится взрывчатка, крепятся комплекты крыльев для планирования и GPS-навигация. Несмотря на то, что бомбам ещё далеко до Joint Direct Attack Munition (JDAM) производства американской компании Boeing, которые имеют погрешность поражения цели в пять метров, советский снаряд вполне может разорвать в щепки застройку, укрепительный район противника или логистическую дорогу благодаря своей мощности. Так, например, ФАБ-3000 имеет радиус поражения в 35 метров, но зона тяжёлых контузий и разрушений от осколков растягивается до 150 метров. Очевидно, что если атакуется укрепительный район с нестандартным рельефом, то разрушительность будет меньше, но и бомбы могут выпускаться партиями, учитывая их относительную небольшую стоимость (ФАБ-1500 стоит порядка 3,2 тысяч долларов, ещё можно добавить к цене 40-50% за его модификацию под управляемый тип боеприпаса)

Корпуса фугасных авиационных бомб, слева - ФАБ-3000С учётом всего вышеописанного, фугасные авиационные бомбы - дешёвый и эффективный способ поражения живой силы и логистических объектов, если перед командованием не стоит задача нанести точный удар без угрозы мирному населению.

История применения ФАБ-3000

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Как уже уже упоминалось ранее, своё применение ФАБ-3000 нашли в советский период, в частности во время войны в Афганистане (1979 - 1989) для борьбы с исламскими моджахедами.

Советская армия активно применяла трёхтонные фугасные авиационные бомбы по лазуритовым шахтам ущелья Куран-о-Мунджан, где располагались перевалочные пункты афганских антикоммунистических сил. Очевидно, что для борьбы с восставшими против советских властей исламистами фугасные авиационные бомбы имели эффективность, ведь позволяли наносить удары по укрепительным районам в горах, где воздушный десант, и, тем более, пехота, бессильны. Условия тех времён позволяли бомбардировщикам с минимальным рискам подлетать вплотную к позиция, по этой причине планирование боеприпаса не имело как таковой нужды, которая возникла сейчас из-за имеющихся у Украины систем противовоздушной обороны.

Возвращаясь к теме российско-украинского конфликта, первая необходимость в применении ФАБ-3000 возникла при осаде «Азовстали» в Мариуполе, в связи с чем российская армия расконсервировала советские бомбы, лежавшие на военных складах более шестидесяти лет.

Расконсервированный в 2022 году ФАБ-3000 времён войны в Афганистане

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Стоит отметить, что тогда речь о модернизации бомб не шла: их сбрасывали в том варианте, в котором они хранились на складах. Всё просто, ведь в начале боевых действия Россия имела абсолютное господство в воздухе без малейшей угрозы для своей авиационной техники, а советский боеприпас не имел поправки на управляемость, поскольку, как объяснялось ранее, эффективных средств противовоздушной обороны, в том числе зенитных ракет, в годы производства ФАБ-3000 попросту не было.

Роль бомб ФАБ в зоне боевых действий

Главное условие для сброса многотонного фугасного боеприпаса это, конечно же, превосходство в воздухе, позволяющее безопасно использовать бомбардировочную авиацию. Свою значительную роль в 2023 - 2024 годы управляемые авиационные бомбы отыграли на Авдеевском, Бахмутском направлениях, а также в районе Крынок (левый берег Днепра в Херсонской области)

Последствие применения расконсервированной ФАБ-3000 по заводу «Азовсталь» в Мариуполе (2022 год)Те же ФАБ-1500 отыграли ключевую роль в прорыве российской армии на Авдеевском направлении, где за три месяца активных боевых действий в среднем сбрасывалось порядка 40 бомб ежедневно. В момент полномасштабного наступления на Авдеевку сбрасывалось по 150 бомб в сутки.

Методы противодействия ковровым бомбардировкам фугасными боеприпасами ограничиваются лишь одним единственным эффективным методом - прятаться в укрытиях. Во время войны в Афганистане моджахеды организовывали блокпосты, на которых засекали перемещение советской авиационной техники, потенциально несущей фугасные авиационные бомбы, а после подавали дымовой сигнал, говорящий о необходимости максимально быстро сменить позицию или укрыться в безопасном месте.

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Аналогичные меры используются украинскими военными, но сейчас их можно назвать более эффективными, нежели зажигание дымового фальшфайера.

Перспективы применения трёхтонной бомбы

Спустя два года боевых действий в России всё же решили возобновить производство ФАБ-3000. Не упоминалось, будут ли боеприпасы оснащаться системами управляемого корректирования, но можно предположить, что да, будут. Целями для трёхтонных бомб станут укрепительные сооружения на подобие «Азовстали» в Мариуполе.

Необходимо упомянуть и тот факт, что доставка громоздкой ФАБ-3000 по цели противника требует соответствующего носителя и если меньшие варианты бомб прикреплялись к Су-34, то это не тот случай. Наиболее подходящим и уже применявшимся в Мариуполе является сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, стоимость которого составляет почти 300 миллионов долларов (в шесть раз дороже Су-34)

Самолёт-бомбардировщик Ту-22М3, потенциальный носитель ФАБ-3000В любом случае, для носителя такой массивный боеприпас обернётся потерей манёвренности и существенным риском для обнаружения на радарах Вооружённых сил Украины.

Telegram-канал Fighterbomber высказал свои рассуждения относительно целесообразности возобновления производства ФАБ-3000. Автор не совсем понимает, зачем конструировать фактически «самолёт на бомбе», под который нужно разработать соответствующий модуль планирования и коррекции. Он считает, что трёхтонный боеприпас попросту не имеет для себя целей, но подставит под угрозу носитель - Ту-22М3. Применить фугасный снаряд такого размера можно в двух случаях: либо когда область не покрыта противовоздушной обороной, либо когда полёт предусмотрен в один конец.

В то же время отмечается, что более эффективным было бы адаптировать производство ФАБ-500 с поправкой на точность, по сути создав полноценный аналог американской JDAM. Сброс ФАБ-3000 провоцирует риск сбития украинской противовоздушной обороной самолёта-носителя, стоимость которого, как упоминалось ранее, составляет почти 300 миллионов долларов, что дороже тех же радиолокационных самолётов А-50. Интересным является ещё то, что российская армия в перспективе не планирует ограничиваться трёхтонным боеприпасов и планирует выпускать пятитонные ФАБ-5000, ситуация с которыми будет ещё сложнее.

Вооружённые силы Украины тоже могут в этом году начать применять фугасные боеприпасы по позициям российской армии, если всё же поставка американских истребителей F-16 состоится, а американские бомбы JDAM будут доставлены в комплекте к западным самолётам.