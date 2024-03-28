Речь о десяти тысячах боеприпасов.

Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью немецкому изданию Deutsche Welle сообщил, что немецкие власти планируют экстренную поставку артиллерийских снарядов калибра 155-мм для украинской армии из запасов Бундесвера.

По словам немецкого генерала, Германия решила поставлять Украине боеприпасы в три этапа, а эта поставка будет выполнена в рамках первого из них. Второй этап предполагает поддержку чешской инициативе по закупке снарядов за пределами Европы, также Берлин возьмёт на себя расходы по приобретению 180 тысяч артиллерийских снарядов, которые должны быть переданы ко второй половине текущего года.

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Фройдинг озвучил о работе на долгосрочную перспективу в дополнение к плану Чехии: немецкие власти заключили соглашение о поставках Украине 100 тысяч боеприпасов четвёртом квартале 2024 года. Какая страна будет исполнять оборонный заказ - не уточняется.

Кристиан Фройдинг считает, что украинская армия в первую очередь нуждается в артиллерийских снарядах, затем - в противоракетах для современных систем противовоздушной обороны и бронетехнике.