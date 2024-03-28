Новое аргентинское правительство продолжает предпринимать шоковые меры, чтобы оживить экономику Аргентины. Остаётся лишь смотреть, получится ли у них это.

В прошлом году на президентских выборах в Аргентине победил Хавьер Милей, который неоднократно выделялся своими скандальными высказываниями, но в то же время обещал избирателям провести шоковые меры для реанимации аргентинской экономики, которая не первое десятилетие находится в коме. Такие лозунги помогли ему одержать победу на выборах, а он сам действительно погрузил страну в радикальное её реформирование с уклоном в либерализацию экономики.

На этот раз аргентинский президент анонсировал увольнение 70 тысяч государственных служащих уже в ближайшее время. Аргентинское правительство уже уволило порядка 50 тысяч государственных служащих и останавливаться на этом не собирается.

реклама

Генеральный секретарь Ассоциации государственных работников Родольфо Агиар не одобряет политику президента в этом вопросе, объясняя, что с каждым таким решением число протестов в стране будет нарастать. Он называет увольнение государственных служащих неоправданными и незаконными.

Помимо этого в Аргентине было ликвидировано порядка 200 тысяч социальных программ, которые государство попросту не могло эффективно реализовывать. При этом были увеличены другие эффективные программы социальные помощи, например для беременных женщин.

Примечательным является то, что хоть Милей и сократил расходы государства на разные сферы жизнедеятельности, аргентинское правительство продолжает финансировать полицию и принимать решения по ужесточению ответственности за выход на митинги, которые происходят как раз таки из-за радикальных реформ президента.