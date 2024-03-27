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Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что терминалы высокоскоростного широкополосного спутникового интернета Starlink, разработанного компанией Илон Маска SpaceX, получили свою нишу на чёрном рынке и теперь их можно незаконно приобрести по всему миру.
По данным издания, чёрный рынок стал актуален в регионе с плохим качеством связи, где как раз таки возникает необходимость в спутниковом интернете. Starlink широко используют в Йемене, где продолжается гражданская война, также восставшие в Судане антиправительственные силы, у которых нет доступа к обычному интернету.
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Жители Южной Африки могут приобрести себе терминал Starlink через группы в социальных сетях. Оборудование активируется в соседнем Мозамбике, где их использование законно, а уже после терминал переправляют через границу. Подобные схемы существуют по всему миру..
Стоит напомнить, что в начале 2024 года украинские средства массовой информации писали про использование терминалов Starlink отдельными российскими подразделениями в зоне боевых действий. Однако Министерство обороны России отвергло официальную эксплуатацию и, соответственно, закупку оборудования SpaceX, так как оно не сертифицировано в России. Впрочем, как раз таки благодаря чёрному рынку определённые добровольческие подразделения могут приобрести себе терминал.
Тогда основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию, сообщив, что когда компания получает информацию о незаконной эксплуатации терминала, то случай расследуется и по итогу принимается решение о деактивации устройства.