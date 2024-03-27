Это ставит под сомнение возможность компании Илон Маска контролировать продажи.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что терминалы высокоскоростного широкополосного спутникового интернета Starlink, разработанного компанией Илон Маска SpaceX, получили свою нишу на чёрном рынке и теперь их можно незаконно приобрести по всему миру.

По данным издания, чёрный рынок стал актуален в регионе с плохим качеством связи, где как раз таки возникает необходимость в спутниковом интернете. Starlink широко используют в Йемене, где продолжается гражданская война, также восставшие в Судане антиправительственные силы, у которых нет доступа к обычному интернету.

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Жители Южной Африки могут приобрести себе терминал Starlink через группы в социальных сетях. Оборудование активируется в соседнем Мозамбике, где их использование законно, а уже после терминал переправляют через границу. Подобные схемы существуют по всему миру..

Стоит напомнить, что в начале 2024 года украинские средства массовой информации писали про использование терминалов Starlink отдельными российскими подразделениями в зоне боевых действий. Однако Министерство обороны России отвергло официальную эксплуатацию и, соответственно, закупку оборудования SpaceX, так как оно не сертифицировано в России. Впрочем, как раз таки благодаря чёрному рынку определённые добровольческие подразделения могут приобрести себе терминал.

Тогда основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал ситуацию, сообщив, что когда компания получает информацию о незаконной эксплуатации терминала, то случай расследуется и по итогу принимается решение о деактивации устройства.