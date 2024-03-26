Он утверждает, что помощь Киеву соответствует интересам Европы и США.

С момента начала военной фазы российско-украинского конфликта Европейский союз, как и Соединённые Штаты Америки, потратили достаточно большое количество денег для оказания поддержки Украины. При этом нельзя точно сказать, были ли оправданы такие затраты для Запада.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью CNN признался, что поддержка Киева европейским сообществом осуществляется не из щедрости или чрезмерной любви к Украине и украинскому народу, а из собственных интересов, которые тесно пересекаются с интересами Соединённых Штатов Америки.

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По словам главы европейской дипломатии, Вашингтон должен продолжить оказывать помощь Украине, согласовав новые пакеты военной помощи, если он желает остаться в роли глобального игрока.

На текущий момент в Палате представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки не обсуждают военную помощь Украины, ставя приоритетом бюджетные вопросы. После того, как вопрос бюджета будет закрыт, американские парламентарии перейдут к обсуждению военной помощи для украинской армии, но перед этим они уйдут на пасхальные каникулы.