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Nacvark
Bild: Шольц предостерёг Украину от ядерного удара своей поездкой в Китай
Об этом рассказал председатель Социал-демократической партии, от которой выдвинули кандидатуру Шольца на пост немецкого канцлера.

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Издание Bild, ссылаясь на заявление председателя Социал-демократической партии Германии Рольфа Мютцениха в интервью Die Rheinpfalz, пишет, что немецкий канцлер предотвратил ядерный сценарий на украинских территориях своим визитом в Китай в ноябре 2022 года.

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В материале издания акцентируется внимание на то, что реальная угроза применения ядерного оружия против Украины возникла как раз таки осенью 2022 года. Тогда американские средства массовой информации освещали эту ситуацию, но указывали на минимальную роль Германии в этом вопросе. Предполагалось, что немецкий канцлер лишь передал сообщение Соединённых Штатов Америки китайскому лидеру Си Цзиньпину с просьбой воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы разубедить российского президента Владимира Путина от применения ядерного оружия.

Bild обратились с соответствующим запросом в кабинет Шольца, где им предоставили только лишь официальную цитату из слов Олафа Шольца во время встречи с Си Цзиньпином.

Военный эксперт Карло Масала и профессор Университета Бундесвера в Мюнхене считает, что роль немецкого канцлера действительно имелась. Шольц добился подписания между Китаем и Индией (ядерные державы) совместной декларации, в которой страны осуждают применение ядерного оружия на территории Украины. Однако, по мнению профессора немецкого университета, этими действиями канцлер не предотвратил ядерный удар, ведь реальных причин подозревать наличие такой угрозы попросту не было.

#россия #украина #германия #шольц
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