Издание указывает на эффективность американских истребителей в борьбе с российскими носителями ракет КАБ, но прогнозирует быструю потерю экипажей самолётов.

Издание Forbes пишет о том, что американские истребители F-16, которые Украина планирует получить от Дании, Нидерландов и Норвегии, откроют для украинского военного командования новые возможности. Однако есть нюанс: появляется большой риск потерять истребители и пилотов в первые недели или месяцы введения их в эксплуатацию. Остаётся только догадываться, выиграет ли Киев от этой жертвы.

В материале издания отмечается эффективность российских авиационных бомб КАБ, которые сбрасываются стратегическими бомбардировщиками серии «Су»

реклама

Именно эти российские самолёты должны стать основной целью для украинских F-16, ведь текущая авиационная техника на вооружении Военно-воздушных сил Украины до этого не позволяла атаковать цели на дальних дистанциях. В случае с американскими истребителями, они координируются радарами AN/APG-66, а также обладают системой самозащиты AN/ALQ-213, позволяющей им пробираться достаточно глубоко в оборону противника, но не настолько далеко, чтобы самим стать целью.

Помимо этого вместе с американскими истребителями в комплекте идут управляемые ракеты AIM-120 AMRAAM, способные поражать цели на расстоянии до 90 километров. Таким образом украинские пилоты при правильном использовании западных самолётов получать возможность поражать носители КАБ-ов, не проникая вглубь российской обороны и не становясь целью для российских систем противовоздушной обороны. Другой вопрос в том, что Россия может подготовиться к получению Украиной истребителей, и отодвинуть свою авиацию на безопасную дистанцию, что, впрочем, не в особый минус украинскому командованию, желающему снизить интенсивность поражения позиций Вооружённых сил страны российскими бомбаи КАБ.

Тем не менее все равно остаётся вероятность падения первых украинских экипажей F-16 вскоре после их запуска, ведь перед ними предстоит достаточно тонкая работая, требующая профессионализма и расчётливости командования.