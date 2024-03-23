Сейчас Киев может рассчитывать только на Европу, но и она наполнена неопределённостями.

Уже как полгода Украина осталась практически полностью без военной помощи от Соединённых Штатов Америки и рассчитывать Киев может на поддержку только со стороны Европейского союза, которому в последнее время самому бы не помешала помощь в оборонном секторе, учитывая нехватку артиллерийских снарядов, дефицит кадров в личном составе ряда стран и внутриполитических разногласий.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Европейском союзе не могут договориться о том, как в дальнейшем осуществлять военное финансирование Украины. Единственное, на чём сошлись сейчас европейские страны, это на адаптации Европейского инвестиционного банка под ведение политики кредитования оборонной промышленности.

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В других важных мерах европейское сообщество разошлось во мнениях. Так, например, Польша, Франция и Эстония поддерживают выпуск европейских оборонных облигаций, а в Германии, Нидерландах и Австрии выступают против такого шага. По данным издания, в ходе саммита своё несогласие с выпуском оборонныз евробондов высказал канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Недавно европейцы обсуждали в Брюсселе срочную интенсивную поддержку Украины, но по итогам встречи председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отчиталась лишь об отсутствии принятого решения по выпуску евробондов для наращивания оборонного производства на европейском континенте, благодаря которому можно было бы нарастить поставки оружия украинской армии.

Помимо этого Европейский союз ещё не достиг соглашения по доходам от российских замороженных активов, чтобы усилить военную помощь Украине за счёт этих средств.