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В начале марта была информация о проведении крупных учений НАТО под наименованием Nordic Response («Северный ответ»), в которых приняли участие два новых союзника североатлантического альянса - Швеция и Финляндия. Учения проходят в странах Скандинавии и являются регулярными для военного блока. В этом году они состоялись в крупнейшем областном центре Норвегии - Финнмарк.
Норвежский журнал Forsvarets forum, издаваемый местными вооружёнными силами, сообщает, что учения североатлантического альянса нанесли ущерб мирному населению, оцениваемый на сумму до 750 тысяч долларов. К концу учений количество жалоб существенно возросло, особенно после их завершения.
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Всего было направлено вооружённым силам 116 жалоб, среди которых:
- нанесение ущерба местному автотранспорту;
- нанесение ущерба зданиям и уличным фонарям;
- частичные повреждения снегоходных и лыжных трасс;
Однако всё это мелочь по сравнению со следующей ситуацией, на которой акцентирует внимание журнал. Речь идёт о действиях вертолёта североатлантического альянса, который в рамках осуществления маневрирования испугал стадо оленей, разбежавшихся по снегам в разных направлениях.
Офицер норвежской армии по охране окружающей среды Марианна Бё заверяет, что весь нанесённый учениями ущерб будет покрыт за счёт вооружённых сил страны.