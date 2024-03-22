Поддержка Украины существенно сказалась на их собственных запасах.

Как показал опыт боевых действий на украинских территориях, те запасы боеприпасов, которые находились в Европе, в частности речь про артиллерийские снаряды, оказались ничтожно малы в условиях текущей ситуации на поле боя. Очевидно, что если бы дело дошло до прямой конфронтации Европы с Россией, то ситуация вряд ли была бы лучше и российская армия имела бы значительное превосходство в артиллерийском огне, перекрыть которое были бы шансы только за счёт других вооружений.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анализ Международного института стратегических исследований, пишет, что после оказания военной помощи Украине, склады стран-участников НАТО оказались опустошены и теперь Европе понадобится порядка двадцати лет, чтобы восстановить свою боеспособность до уровня, способного конкурировать с Россией. Всё это при условии, что Соединённые Штаты Америки примут политику невмешательства и не будут помогать своим заокеанским союзникам на европейском континенте.

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Объясняется это тем, что военным понадобятся годы на планирование, оснащение и подготовку армии. Одним из вариантов будет принимать непопулярные решения в пользу оборонного сектора, например снижая расходы на социальную сферу и повышая расходы на оборону до 3% вместо 2%, которые установлены сейчас. Примечательно, что даже установленное сейчас в НАТО требование по расходам не соблюдается многими странами Европейского союза, так как европейские правительства не хотят снижать расходы на социальные льготы, понижая свои политические рейтинги.

В то же время, как отмечает The Wall Street Journal, Россия также понесла достаточные потери, но способна восстановить свои вооружённые силы в течение всего лишь нескольких лет после завершения боевых действий на территории Украины.