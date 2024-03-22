Мобилизация в Украине: что известно

Ещё с первых дней боевых действий на территории Украина была объявлена всеобщая мобилизация, которая позволяет призывать на военную службу мужчин старше 18-ти лет, не имеющих противопоказаниях согласно заключению военно-врачебной комиссии. Фактические требования к мобилизации немного отличаются - для этого украинцу должно быть как минимум 27 лет, он не должен обучаться в учебном заведении страны или осуществлять службу, препятствующую исполнения им воинского долга (правоохранительная, церковная и т.д.),

Объяснения насчёт возрастной цензы: граждане в категории с 18 до 27 лет являются призывниками, что освобождает их от службы по мобилизации. Такая категория населения может служить только на призывной службе, но она была отменена украинским президентом Владимиром Зеленским.

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С тех пор Верховная рада Украины по запросу украинского президента Владимира Зеленского регулярно продлевает мобилизационные меры.

Несмотря на громоздкость слова «мобилизация», в начале боевых действия предпринятые украинскими властями мобилизационные меры существенно отличались от тех, которые мы можем увидеть сейчас. Дело в том, что ещё в феврале 2022 года территориальные центры комплектации и социальной поддержки (украинские военкоматы) были переполнены добровольцами, а их количество компенсировало потери. Что уже говорить о боях, которые были менее ожесточённые и более манёвренные, чем сейчас.

Однако время идёт, количество добровольцев снижается из-за отсутствия привлекательных условий для военной службы, общей усталости от военного положения в стране и существенных рисков в полномасштабном военном конфликте. Таким образом сотрудники украинских военкоматов были вынуждены постепенно радикализировать свои методы, чтобы исполнять поставленную норму, прибегая к мониторингу потенциальных призывников на улицах, дорогах, организации блокпостов и иногда даже поквартирному обходу. Примечательным является то, что весной - летом 2022 года в приоритете для мобилизации были люди с боевым опытом или хотя бы проходившие срочную службу, но сейчас берут всех.

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На фоне этого на карте Украины начали появляться населённые пункты, где из-за мобилизации практически не осталось мужского населения. Как раз таки об этом случае рассказывает американское издание The Washington Post, корреспонденты которого пообщались с местными жителями села Маков Хмельницкой области.

Ситуация в украинском городе Маков

The Washington Post изначально подчёркивает в своём материале, что в находящемся в 70 километров от границы с Румынией и Молдовой населённом пункте практически не осталось мужчин призывного возраста, а те, кто остались, бояться, что в любой момент их могут привлечь к военной службе.

В связи с тем, что украинские власти не проводили перепись населения с 2001 года, точное количество проживающих в селе граждан неизвестно, но в Википедии указана цифра в 5,602 человек. Какой процент из них мужского населения - также неизвестно.

Корреспонденты столкнулись с жителями, которые рассказывают, что большую часть их соседей отправили воевать на восток. Некоторые были ранены или ранены, несколько пропали без вести.

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Украинка Лариса Бодна, являющаяся заместителем директора местной школы, ведёт базу данных учеников, чьих родителей мобилизовали. Выводы из этого реестра достаточно печальные - большинства из них нет в живых.

Местное население описывает мобилизационные меры военкоматов следующими словами: «Людей ловят, как собак на улице» - так высказалась 35-летняя украинка Ольга Каметюк, мужа которой мобилизовали после его остановки на дороге возле въезда в Маков. Медицинское обследование мобилизованного продлилось всего 10 минут.

Похороны Олега Дозорця, погибшего в марте из-за тяжёлых раненийСельчане недовольны работой украинских военкоматов и предпринимают свои меры по сохранению мужчин в селе. Так, например, местные жители организовали Telegram-чаты, где сообщают о замеченных работников военкоматов и публикуют видео принудительной мобилизации, когда граждан силой заталкивают в машину.

Недовольными мерами военкомов остаются и сами военные, о чём более подробно рассказывает корреспондентам The Washington Post 47-летний Сергей, проходящий службу в 115-й отдельной механизированной бригаде с марта 2022 года. По дороге домой (в рамках ротации) военнослужащего остановили сотрудники военкомата, которые узнали, что наткнулись на уже проходящего службу в рядах Вооружённых силах Украины человека. Они спросили его, как он относится к людям, которые ни одного дня не видели боевых действия. Сергей ответил своим коллегам, что ненавидит таких людей, но не своих односельчан

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«Вы военные, а я гражданский (в прошлом - ред.), но я воюю, а вы нет», - ответил он представителям военкомата, после чего их диалог окончился.

О другой ситуации рассказывает Алексей, который получил свою повестку в честь праздника любви - Дня святого Валентина. Он получил три контузии и осколочные ранения, после чего был отправлен домой. Алексей показал фотографию, на которой находится с десятком однополчан, только два из которых вернулись домой живыми.

Несмотря на ограничения по мобилизационному возрасту (мобилизации подлежат до 60 лет), 70-летний Василий рассказывает о том, как его регулярно опрашивают представители военкомата. Можно ли это расценить как за сомнительный комплимент - непонятно.

Детей ситуация также касается, но скорее в психологическом плане: 16-летняя Полина рассказывает о том, как сидела с подругой в кафе, которой позвонил отец и попросил пойти в магазин. Она ему отказала, объяснив, что занята с друзьями, из-за чего он был вынужден пойти в магазин сам, а уже через некоторое время девушки стали свидетелями того, как сотрудники военкомата вручили ему повестку. Теперь мужчина проходит военную службу, а его дочка винит в этом себя.

Текущие реалии с мобилизацией в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский в разговоре с французскими журналистами уже признавал, что мобилизация не является идеальной, но связано это с разработкой законодательных положений в мирное время. Таким образом он намекнул, что новый закон о мобилизации, который, кстати, позволяет мобилизовать украинцев уже с 25 лет, изменит в ситуацию.

Вряд ли слова Зеленского можно назвать абсолютной истиной, ведь украинцев смущают больше не условия мобилизации, как сам факт осуществления мобилизационных мер на протяжение двух лет.

Очевидно, что украинская армия требует возмещения боевых потерь и если Россия может делать это за счёт привлечения людей на контрактную службу, мотивируя граждан в идеологическим или материальном плане, добровольцев среди жителей Украины практически не осталось, а попавшие в зону боевых действий мужчины не могут рассчитывать на существенное материальное обеспечение, как это было раньше, да и их безопасность подставлена под большую угрозу, нежели российских военных, ведь нехватка боеприпасов, современных систем противовоздушной обороны, бронетехники сказывается на боеспособности армии.