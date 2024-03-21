При этом немецкое государство имеет самый большой долг (несоответствие требованию по финансированию оборонного бюджета) перед НАТО.

Кандидат в американские президенты Дональд Трамп уже говорил, что долгое время Соединённые Штаты Америки покрывали 90 - 100% расходов НАТО, хотя фактически штаты ограждены от многих проблем океаном, когда Европа в первую очередь должна думать о существовании североатлантического альянса, если самостоятельно справиться со своей обороной она не может.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что перед Европой стоит задача выполнить своё «домашнее задание» - инвестировать в собственную обороноспособность, а не надеется, что американские власти в очередной раз буду оплачивать все счета по обороне. Он отметил, что Европа не готовилась к возвращению угрозы безопасности в регион.

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Немецкий чиновник также подчеркнул, что делать это надо вне зависимости от того, победит на президентских выборах в Соединённых Штатах Америки Дональд Трамп или кто-либо другой.

Слова Роберта Хабека очевидно содержат в себе истину, однако на текущий момент именно Германия имеет перед НАТО самую большую задолженность, ведь страна из-за имеющихся кредитов, по которым платят в процентном соотношении от ВПП, не способна выделять на оборону требуемых НАТО 2%. Единственный вариант - принимать непопулярные решение, например снижать финансирование социальной сферы, что может породить внутренние проблемы в стране и ударить по репутации правительства. К такому шагу немецкий канцлер Олаф Шольц не готов.

Впрочем, помимо Германии есть и другие страны, которые не выполняют требование североатлантического альянса. В то же время ряд западных стран после событий 2022 года действительно задумались над своей безопасностью и начали инвестировать в оборону.