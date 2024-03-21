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Nacvark
The Washington Post: Украина запустила производство ракет дальностью 640 км
Помимо этого страна пытается наладить производство собственных боеприпасов для артиллерии.

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Издание The Washington Post, ссылаясь на украинских официальных лиц, сообщает, что Украина уже утроила своё военное производство и желает нарастить количество выпускаемого оружия в текущем году в шесть раз. Однако, как подчёркивает премьер-министр страны Денис Шмыгаль, этого недостаточно, чтобы компенсировать потери от замедления поддержки со стороны Запада.

По данным издания, государственный концерн «Укроборонпром» запустил производство советских артиллерийских снарядов калибров 122-мм и 152-мм, а во второй половине 2024 года планирует начать производить боеприпасы калибра 155-мм стандартов НАТО. Также идёт разработка системы противовоздушной обороны, аналогичной по характеристикам норвежскому комплексу NASAMS.

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В материале The Washington Post указывается и про стартовавшее в феврале производство Украиной ракет, способных поражать цель на дистанцию около 640 километров.

В то же время заместитель генерального директора украинского частного предприятия «Украинская Бронетехника» Максим Поливянный считает, что украинская армия нуждается в высокотехнологичных системах, от производства которых в Украину ещё очень далеки. Он видит возможным освоить производство подобной техники в течение 10 лет.

#украина
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